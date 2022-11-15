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Названа неожиданная версия отсутствия контакта землян с инопланетянами

Научный сотрудник РАН Докучаев: инопланетяне могли сами себя уничтожить в результате ядерной войны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fabio Leoni
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Существует теория, что человечество до сих пор не сталкивалось с внеземными цивилизациями, потому что они уничтожают сами себя в результате ядерной войны. Об этом «Известиям» во вторник, 15 ноября, рассказал ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

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Накануне исследователи NASA высказали предположение, что инопланетяне уничтожили сами себя еще до появления людей.

«Такую идею давным-давно, еще в советское время высказывал астроном Шкловский, который был известным проповедником существования внеземных цивилизаций. А итальянский физик Энрико Ферми считал, что если бы внеземные цивилизации были, то за время существования галактики Млечный путь они бы всю ее заполнили. Так как этого не произошло, можно сделать вывод, что их нет. Встает вопрос, почему их нет?» — отметил специалист.

Так, один из вариантов гласит, что они сами себя уничтожают в результате ядерной войны, когда возникает так называемая ядерная зима. На планете поднимаются огромные тучи пыли после ядерных взрывов, которые закрывают солнце. В результате все живые существа, которым нужно регулярно питаться, погибают от голода. Однако мы не знаем, движется ли к этому земная цивилизация, указал Докучаев.

«Единственное, что мы можем наблюдать, что внешних цивилизаций нет и не было на Земле. Моя точка зрения, что их и не должно быть из-за гигантских расстояний в космосе. Они не могут к нам долететь физически. Например, чтобы долететь из центра галактики, нужно со скоростью света лететь 10 тыс. лет, а чтобы прилететь к нам из ближайшей галактики Туманность Андромеды, нужно лететь минимуму 2 млн лет. За это время они забудут, куда и откуда они летят», — полагает эксперт.

По его мнению, разумная жизнь распространяется по вселенной с помощью механизма путешествий микроорганизмов, замороженных в метеоритах. Они переносят ДНК на другие планеты в течение миллионов и миллиардов лет и создают там огромное биологическое разнообразие. В ближайшие годы ученые могут это доказать или опровергнуть, если доставят вещество комет на Землю, резюмировал Докучаев.

О новой теории ученых NASA 14 ноября рассказала газета Dailymail. По мнению исследователей, люди до сих пор не встретили внеземные цивилизации, потому что они сами себя уничтожили еще до того, как появилось человечество. Как полагают в NASA, эта версия подтверждается тем, что инопланетные существа никогда не выходили на контакт с людьми.

Ученые считают, что человечество рискует также исчезнуть с лица Земли, уничтожив само себя. Чтобы избежать такого исхода, специалисты призывают «выявить в себе деструктивные качества и заранее их нейтрализовать».

В июне группа астрономов из Китая сообщила об обнаружении «подозрительных» сигналов, которые якобы могут исходить от инопланетян. Необычный сигнал нашли в архивных данных 2019 года, которые были получены пятисотметровым радиотелескопом FAST в Юго-Западном Китае.

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