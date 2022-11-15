Назван топ-10 городов России с наиболее подорожавшим арендным жильем

Первые строчки рейтинга городов с самой подорожавшей арендой однокомнатных квартир заняли Пермь, Волгоград, Челябинск и Нижний Новгород. Об этом «Известиям» сообщили 15 ноября аналитики федеральной компании «Этажи».

«В части крупных городов России уже наступила стагнация ставок аренды жилой недвижимости. Основная причина — растущий объем предложения на фоне снижающегося спроса», — сказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

В то же время, по его словам, в другой части городов за последний месяц эксперты фиксируют увеличение стоимости аренды жилья.

«В большинстве случаев это связано с тем, что объем предложения не восстановился после пикового спроса, который традиционно отмечается с середины июля и до середины октября. Доступных вариантов квартир не так много, в итоге средняя цена оказывается высокой», — пояснил он.

Самый значительный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир за прошлый месяц был отмечен в Перми (+4%), Волгограде (+3,8%), Челябинске (+3%) и Нижнем Новгороде (+2,9%), рассказал он.

Также в десятку городов по динамике роста средней стоимости арендной ставки однокомнатных квартир вошли: Уфа (+2,6%), Казань (+1,6%), Омск (+1,1%), Воронеж (+0,7%) и Новосибирск (+0,6%), добавил Иванов.

«В большинстве городов объем предложения активно растет и к январю-февралю мы прогнозируем полное его восстановление до нормальных значений, следовательно, конкуренция за арендаторов будет расти, а это увеличит дисконт при сдаче», — добавил эксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что ставки аренды однокомнатных квартир в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске резко снизились. При этом эксперт по аренде жилой недвижимости компании «Этажи» Андрей Сердюк отметил, что в среднем в настоящее время объем предложения в крупных городах восстановился на 10–15% относительно начала делового сезона.