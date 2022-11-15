Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России
Армия
ВС РФ уничтожили до 1,4 тыс. военных ВСУ в ходе боев за Павловку
Мир
Шольц заявил о провале попыток изолировать Россию на саммите G20
Политика
ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка
Мир
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России
Мир
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Мир
В ЕС началась тренировочная миссия для украинской армии
Общество
Каховская ГЭС в Херсонской области прекратила вырабатывать электроэнергию
Политика
В Совбезе заявили о попытках США «ослабить, разобщить и уничтожить» РФ
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
На Украине предложили запретить россиянам въезд в страну на 100 лет
Мир
Население Земли достигло 8 млрд человек

Назван топ-10 городов России с наиболее подорожавшим арендным жильем

Пермь, Волгоград и Челябинск вошли в рейтинг городов с наиболее подорожавшим арендным жильем
0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые строчки рейтинга городов с самой подорожавшей арендой однокомнатных квартир заняли Пермь, Волгоград, Челябинск и Нижний Новгород. Об этом «Известиям» сообщили 15 ноября аналитики федеральной компании «Этажи».

Выйти на аренду: цены на съемное жилье в России упали до 18%
Что стало причиной и насколько еще могут сократиться ставки

«В части крупных городов России уже наступила стагнация ставок аренды жилой недвижимости. Основная причина — растущий объем предложения на фоне снижающегося спроса», — сказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

В то же время, по его словам, в другой части городов за последний месяц эксперты фиксируют увеличение стоимости аренды жилья.

«В большинстве случаев это связано с тем, что объем предложения не восстановился после пикового спроса, который традиционно отмечается с середины июля и до середины октября. Доступных вариантов квартир не так много, в итоге средняя цена оказывается высокой», — пояснил он.

Самый значительный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир за прошлый месяц был отмечен в Перми (+4%), Волгограде (+3,8%), Челябинске (+3%) и Нижнем Новгороде (+2,9%), рассказал он.

Также в десятку городов по динамике роста средней стоимости арендной ставки однокомнатных квартир вошли: Уфа (+2,6%), Казань (+1,6%), Омск (+1,1%), Воронеж (+0,7%) и Новосибирск (+0,6%), добавил Иванов.

«В большинстве городов объем предложения активно растет и к январю-февралю мы прогнозируем полное его восстановление до нормальных значений, следовательно, конкуренция за арендаторов будет расти, а это увеличит дисконт при сдаче», — добавил эксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что ставки аренды однокомнатных квартир в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске резко снизились. При этом эксперт по аренде жилой недвижимости компании «Этажи» Андрей Сердюк отметил, что в среднем в настоящее время объем предложения в крупных городах восстановился на 10–15% относительно начала делового сезона.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022