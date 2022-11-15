Правительство направит более 4 трлн рублей на развитие транспорта в России
Правительство России планирует выделить более 4 трлн рублей на развитие транспорта в течение 2023-2025 годов, заявил 15 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В течение следующих трех лет на финансирование отрасли планируем направить свыше 4 трлн рублей», — сказал он на форуме «Транспорт России».
Мишустин отметил, что среди ключевых задач, которые стоят перед транспортной отраслью, — поддержка связанности территорий страны, повышение мобильности людей и увеличение грузовых перевозок.
«Все приоритетные проекты и мероприятия вошли в утвержденную правительством транспортную стратегию. Они должны быть выполнены в строгом соответствии с установленными сроками», — указал премьер страны.
22 сентября в пресс-службе Минтранса рассказали «Известиям», что в России на протяжении нескольких лет активно ведутся работы по созданию и обеспечению функционирования «беспилотников» на всех видах транспорта — железнодорожном, авиационном, автомобильном и водном. Также есть решения и для специальных назначений — сельскохозяйственной и карьерной техники.
За день до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является лидером по беспилотному транспорту, отрасль находится в продвинутом состоянии.
4 февраля министр транспорта Виталий Савельев рассказал «Известиям», что в 2021 году на развитие транспортной отрасли было направлено 1,7 тлрн рублей, из которых освоено 1,69 трлн рублей, что составляет 99,4%.