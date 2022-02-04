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На развитие транспортной отрасли в 2021 году потрачено 1,69 трлн рублей

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На развитие транспортной отрасли в 2021 году было направлено 1,7 тлрн рублей, из которых освоено 1,69 трлн рублей, что составляет 99,4%. Это рекордное исполнение бюджета, сказал в «Интервью» министр транспорта Виталий Савельев.

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По его словам, в 2020 году на финансирование транспортного комплекса из бюджета было направлено 1,216 трлн рублей. Таким образом, рост составил 40%.

При этом в 2020 году было выполнено 99% средств, или 1,204 трлн рублей. В 2019 году объем бюджетных средств, направленных на транспортный комплекс, составил 1,123 трлн рублей. Из них было выполнено 92%.

Министр оценил прошедший год как успешный для отрасли.

«Во-первых, мы впервые поменяли общий подход развития транспортного комплекса на многие годы вперед: президент России одобрил, а правительство утвердило системообразующий документ — Транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035-го», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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