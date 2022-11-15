Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена 15 ноября в центральных и восточных областях Украины.
По данным официального ресурса для оповещения, сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Кроме того, сирены сработали в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
В ночь на 15 ноября сообщалось, что взрывы были слышны в городе Никополе Днепропетровской области Украины.
С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины.
Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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