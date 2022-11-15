Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области
Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Тобольске (Тюменская область). Один человек погиб, еще трое получили травмы.
Авария произошла утром 15 ноября на улице Семена Ремезова. По данным Megatyumen.ru, водитель автомобиля Volvo допустил выезд на встречную полосу и врезался в автобус «ЛиАЗ», который двигался по маршруту № 4. В салоне автобуса находились 20 пассажиров.
53-летний водитель иномарки скончался на месте ДТП. Травмы получили три пассажира автобуса — женщины 44 и 58 лет, а также 27-летний мужчина. Об этом сообщает портал «Наш город».
По факту аварии проводится проверка.
14 ноября в Верхнеуслонском районе Татарстана столкнулись две легковушки и грузовик. Травмы получили супруги и двое мальчиков-близнецов восьми лет.