Супружеская пара с сыновьями пострадала в ДТП в Татарстане

В Верхнеуслонском районе Татарстана в результате столкновения двух легковушек и грузовика пострадала супружеская пара с сыновьями-близнецами. Об этом старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла 14 ноября на 770-м км федеральной трассы М-7 «Волга». Недалеко от Иннополиса автомобиль BMW врезался грузовик Scania, после чего его отбросило на Kia Rio, движущуюся в попутном направлении, пишет ИА «Татар-информ».

В результате ДТП пострадали 38-летняя водитель BMW, ее супруг-пассажир и двое мальчиков-близнецов восьми лет. Их доставили в Казань и госпитализировали.

По предварительной информации, автомобилистка не справилась с управлением, уточняет InKazan.ru. Другие обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В этот же день пять пассажиров пострадали в результате столкновения трех автобусов в Уфе. Авария произошла на проспекте Октября, напротив остановки «Бульвар Славы».