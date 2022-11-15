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Ритейл стал закрывать фирменные отделы Apple

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Вместо бренд-зон ушедших марок, в частности Apple, в магазинах электроники открываются «магазины-в-магазинах» производителей из Китая, Турции и других дружественных стран, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка.

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Как убедилось издание, в одном из магазинов «М.Видео» бренд-зона со смартфонами Xiaomi заменила витрину Apple. При этом «яблочные» гаджеты по-прежнему доступны в большинстве магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», товар есть в наличии, отметили в компании. Впрочем, в одном из крупных магазинов ритейлера висит объявление: «Спрашивайте наличие смартфонов Apple у продавца».

Как правило, бренд-зоны создают при поддержке производителя: это — его парадная витрина, отметил сотрудник одного из ритейлеров. А раз компания не осуществляет поставок в Россию и не инвестирует в рекламу и маркетинговое продвижение, продавцам незачем поддерживать такой формат, пояснил собеседник «Известий».

В целом Apple и его покупателям бренд-зоны не нужны. Человек, пришедший за iPhone, как правило, уже знает о нем все, что хотел знать, рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но с китайскими вендорами дело иное: их знают меньше, им действительно нужно продвижение, большая известность, признание в РФ, считает он.

Бренд-зона, где продукт малознакомого вендора можно осмотреть, ощупать и протестировать как раз способствует преодолению барьеров между покупателями и продавцами, объяснил эксперт. По мнению Половникова, такой формат позволяет получить представление о продукте и без помощи консультанта, например если покупатель сомневается в компетенции продавца или просто не хочет общаться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В бренд-зоне доступа: российский ритейл закрывает фирменные отделы Apple

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