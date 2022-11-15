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В приграничных районах допустили возможность сдвинуть дату итогового сочинения

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Для учеников приграничных районов могут перенести даты написания итогового сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ, заявили в Рособрнадзоре.

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«У Рособрнадзора есть полномочия на установление иных дополнительных дат проведения итогового сочинения. Таким образом, может быть обеспечено проведение итогового сочинения в иные подходящие даты, с учетом особенностей складывающейся ситуации», — рассказали в ведомстве.

Из-за обстрелов со стороны Украины некоторые дети в приграничных районах были вынуждены изменить формат обучения. В Курской области часть школ перешли на дистант, а семьи из Белгородской и вовсе переселились в более безопасные места, ребята пошли в другие школы.

Дети из вынужденно переселенных семей будут писать сочинение в школах, куда были зачислены после переезда. Сейчас известно, что свои дома покинули 800 семей из Белгородской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сроковое решение: в приграничных районах могут сдвинуть дату итогового сочинения

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