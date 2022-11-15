Российские регионы стали менять формат празднования Нового года

В Центральной России, Приволжье, на Урале, в Южном округе и Сибири сокращают расходы на запланированные ранее мероприятия и готовы не закупать новые украшения, выяснили «Известия», опросив представителей большей части регионов.

«Планируется использовать праздничное оформление, которое осталось с прошлого Нового года. Все остальные траты, в том числе на организацию салютов, фейерверков и иллюминацию, предполагается сократить и по возможности направить на поддержку мобилизованных, добровольцев и их семей», — рассказали «Известиям» в пресс-службе главы Алтая.

Калининградские власти отказались от покупки новой елки на центральную площадь и перенаправили больше 50 млн рублей на помощь мобилизованным и их семьям. В Тульской области решили не закупать новогодние украшения. Отменят фейерверки, концерты и массовые гуляния в Калуге, а также в Курской области.

Крым не будет тратить бюджетные средства на организацию широкомасштабных новогодних программ. Однако останавливать подготовку новогодних мероприятий в отелях власти не планируют.

Также не будут вводиться ограничения для работы артистов, желающих выступить на полуострове. Не останутся без новогодних гуляний и астраханцы. Однако их формат и количество будет пересмотрено, уточнили «Известиям» в местной пресс-службе.

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Салют под шубой: регионы пересмотрели планы на празднование Нового года