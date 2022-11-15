Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне
Мир
Байден прибыл к месту проведения саммита G20
Культура
Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»
Экономика
Польша поддержала санкции на нефть из «Дружбы» во избежание уплаты неустойки
Общество
Российские регионы стали менять формат празднования Нового года
Мир
Премьер-министр Камбоджи сообщил об отмене встреч на полях G20 из-за Covid-19
Экономика
Компании Москвы увеличили выпуск одежды более чем в три раза за год
Мир
Президент Индонезии открыл саммит G20 на острове Бали
Мир
Российские послы указали на неспособность рестрикций повлиять на суверенный курс РФ
Мир
Сергей Лавров прибыл на место проведения саммита G20
Армия
Несколько сотен десантников из Ульяновска отправились в зону спецоперации
Мир
Макрон и Си Цзиньпин выступили за возобновление переговоров между РФ и Украиной

Российские регионы стали менять формат празднования Нового года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Центральной России, Приволжье, на Урале, в Южном округе и Сибири сокращают расходы на запланированные ранее мероприятия и готовы не закупать новые украшения, выяснили «Известия», опросив представителей большей части регионов.

Путевочные заметки: новогодний отдых подорожал до 67%
Какие направления прибавили в цене больше всего, а какие всё же стали дешевле

«Планируется использовать праздничное оформление, которое осталось с прошлого Нового года. Все остальные траты, в том числе на организацию салютов, фейерверков и иллюминацию, предполагается сократить и по возможности направить на поддержку мобилизованных, добровольцев и их семей», — рассказали «Известиям» в пресс-службе главы Алтая.

Калининградские власти отказались от покупки новой елки на центральную площадь и перенаправили больше 50 млн рублей на помощь мобилизованным и их семьям. В Тульской области решили не закупать новогодние украшения. Отменят фейерверки, концерты и массовые гуляния в Калуге, а также в Курской области.

Крым не будет тратить бюджетные средства на организацию широкомасштабных новогодних программ. Однако останавливать подготовку новогодних мероприятий в отелях власти не планируют.

Также не будут вводиться ограничения для работы артистов, желающих выступить на полуострове. Не останутся без новогодних гуляний и астраханцы. Однако их формат и количество будет пересмотрено, уточнили «Известиям» в местной пресс-службе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Салют под шубой: регионы пересмотрели планы на празднование Нового года

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022