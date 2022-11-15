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Компании Москвы увеличили выпуск одежды более чем в три раза за год

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ахмадуллин
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В течение 2022 года компании Москвы увеличили выпуск одежды более чем в три раза. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, которые приводит сайт столичной мэрии, за период с января по сентябрь 2022 года столичные производители одежды стали выпускать в 3,3 раза больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года.

«Объем продукции, поставленной заказчикам, за тот же период увеличился на 57% и составил 36,4 млрд рублей», — цитирует Ефимова сайт kp.ru.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что дальнейшему росту производства будет способствовать в том числе реализация масштабных инвестиционных проектов.

В Москве в настоящее время действуют свыше 200 предприятий легкой промышленности, которые ежегодно расширяют ассортимент продукции и запускают в производство новые категории товаров, отмечает агентство городских новостей «Москва». Так, в столице выпускают классические костюмы, верхнюю одежду, школьную и спортивную форму, трикотажные, вязаные и кожаные вещи.

Как отмечает РИАМО, Москва предоставляет земли в аренду без торгов для возведения социально значимых и инновационных производств. С марта появилась возможность получить участок по ставке 1 рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Также 14 ноября Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти заключили с инвестором договор о предоставлении в аренду участка по льготной ставке 1 рубль в год. Организация построит мебельную фабрику в Косино-Ухтомском районе, сообщает телеканал «360». Реализация проекта позволит увеличить объем производства продукции до 480 тыс. единиц в год.

Площадь арендуемого участка составит 0,36 га, уточняет RT. Предполагаемый объем инвестиций составит 500 млн рублей, пишет НСН.

9 ноября сообщалось, что региональные предприятия начали перестраивать свою работу под нужды армии. Как правило, речь идет об увеличении производства на заводах ОПК и перепрофилировании заводов, что позволяет шить нужную армии продукцию: спальные мешки, экипировку и другое.

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