В регионах увеличилось производство ОПК и легпрома

Региональные предприятия начали перестраивать свою работу под нужды армии. Как правило, речь идет об увеличении производства на заводах ОПК и перепрофилировании заводов, что позволяет шить нужную армии продукцию: спальные мешки, экипировку и другое.

Так, со второго квартала 2022 года заводы в Крыму — «Фиолент», КТБ «Судокомпозит», «Феодосийский оптический завод» на 35–40% увеличили объем производства для гособоронного заказа для обеспечения в интересах Минобороны. Всего в регионе работает 19 предприятий ОПК. Об этом «Известиям» рассказали в управлении информации главы Крыма.

Аналогичная ситуация в Курской области. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе администрации, на нужды Минобороны готово работать 21 предприятие: какие-то из них готовятся запустить процессы, закупают сырье, некоторые уже сменили вид деятельности.

ОПК наращивает мощности и в Марий Эл, в республике подскочило количество организаций этой отрасли в более чем пять раз. Об этом «Известиям» рассказали в местном министерстве промышленности, экономического развития и торговли.

В Марий Эл добавили, что из-за возросшего спроса предприятия легкой промышленности расширили ассортимент выпускаемой продукции, например за счет спальных мешков. Заводы Орловской области готовы наладить изготовление продукции, которая нужна Вооруженным силам РФ. Об этом «Известиям» рассказали в областном департаменте промышленности и торговли. Там добавили, что предприятия уже получают информацию о потребностях армии — например, в вещах и предметах первой необходимости.

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Добавить берца: регионы начали переориентировать легпром под нужды армии