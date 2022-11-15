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Венгрия потеряла 15% турпотока из-за ограничений для российских туристов

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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Общий турпоток в Венгрию из-за потери российского рынка снизился на 10–15%, а знаменитые будапештские купальни в этом году без наших туристов потеряли около 311 млн форинтов (€765 тыс.). Об этом в интервью «Известиям» 15 ноября заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

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По его словам, наши сограждане «были в числе наиболее щедрых посетителей Венгрии и занимали третье место среди иностранных туристов по суммарному объему потраченных здесь средств».

Однако в марте Венгрия наряду с другими странами Евросоюза (ЕС) закрыла воздушное пространство для российских самолетов и отменила все рейсы в РФ.

«По данным венгерской статистики, в начале этого года количество гостевых ночей, проводимых россиянами в Венгрии, составляло в среднем 55 тыс. в месяц, с марта этот показатель не превышает 5–6 тыс. Из-за потери российского рынка общий турпоток в страну снизился на 10–15%», — сообщил дипломат.

Он также отметил, что на одном из главных геотермальных курортов Венгрии — в Хевизе — 17% всех гостевых ночей проводили туристы из России; сейчас их количество не превышает 3%. Аналогичная ситуация сложилась еще в одном популярном среди россиян курортном городе — Хайдусобосло.

Посол также констатировал, что перспектива возобновления прямого авиасообщения туманна.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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