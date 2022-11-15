Аргентинская актриса и певица уругвайского происхождения Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу».

Как отмечает ТАСС в понедельник, 14 ноября, в киноленте также снимутся Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров. Режиссером выступит Кирилл Кузин.

«У нас уже есть подтвержденные все наши артисты, это не дрим-каст, все договоренности соблюдены. Наталия Орейро уже забукирована, и даже даты свои она дала», — рассказал режиссер на очной защите новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.

По словам генерального продюсера продюсерского центра Киностудии имени Горького Лики Бланк, сценарий картины создавался более двух лет. Праздничный фильм традиционно может стать кинопрокатным хитом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Известно, что одной из предполагаемых съемочных локаций станет резиденция Деда Мороза в Великом Устюге, пишет Life.ru. Прокат картины запланирован на 2025 год, сообщает НСН.

Наталия Орейро в ноябре 2021 года стала гражданкой России. Указ о присвоении Орейро российского гражданства подписал президент Владимир Путин. Также гражданство было присвоено ее сыну Мерлину, отмечает телеканал «Звезда». Паспорт артистка получила в посольстве России в Аргентине (актриса семьей живет в Буэнос-Айресе), пишет сайт kp.ru.

Популярность в РФ она приобрела благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», который показывали по ТВ в период с 21 июля 1999 года по 4 августа 2000 года, напоминает REGNUM.

Орейро также является номинанткой премии Latin Grammy 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».