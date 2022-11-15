Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне
Мир
Венгрия потеряла 15% турпотока из-за ограничений для российских туристов
Мир
Глава Евросовета Мишель заявил об отсутствии запланированных встреч с Лавровым на G20
Мир
Польша поддержала санкции на нефть из «Дружбы» во избежание уплаты неустойки
Общество
Вход №1 на станцию «Комсомольская» закроют на ремонт с 15 ноября
Армия
Бойцы «группы Вагнера» заняли позиции украинских боевиков под Артемовском
Мир
Посол РФ заявил о нежелании Будапешта участвовать в коллективной помощи Украине
Мир
В городе Никополе Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах
Армия
Российские штурмовики Су-25 ударили по объектам и технике украинских боевиков
Общество
Синоптики рассказали москвичам о небольшом снеге и гололедице 15 ноября
Мир
Politico сообщило о недовольстве Киева из-за заявлений Пентагона о переговорах с Москвой
Мир
Сергей Лавров прибыл на место проведения саммита G20

Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аргентинская актриса и певица уругвайского происхождения Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу».

Новый сезон «дикого ангела»: зачем Наталии Орейро гражданство РФ
Экономия на налогах и любовь к России заставили звезду добавить к двум своим паспортам третий

Как отмечает ТАСС в понедельник, 14 ноября, в киноленте также снимутся Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров. Режиссером выступит Кирилл Кузин.

«У нас уже есть подтвержденные все наши артисты, это не дрим-каст, все договоренности соблюдены. Наталия Орейро уже забукирована, и даже даты свои она дала», — рассказал режиссер на очной защите новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.

По словам генерального продюсера продюсерского центра Киностудии имени Горького Лики Бланк, сценарий картины создавался более двух лет. Праздничный фильм традиционно может стать кинопрокатным хитом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Известно, что одной из предполагаемых съемочных локаций станет резиденция Деда Мороза в Великом Устюге, пишет Life.ru. Прокат картины запланирован на 2025 год, сообщает НСН.

Наталия Орейро в ноябре 2021 года стала гражданкой России. Указ о присвоении Орейро российского гражданства подписал президент Владимир Путин. Также гражданство было присвоено ее сыну Мерлину, отмечает телеканал «Звезда». Паспорт артистка получила в посольстве России в Аргентине (актриса семьей живет в Буэнос-Айресе), пишет сайт kp.ru.

Популярность в РФ она приобрела благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», который показывали по ТВ в период с 21 июля 1999 года по 4 августа 2000 года, напоминает REGNUM.

Орейро также является номинанткой премии Latin Grammy 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022