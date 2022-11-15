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ДТП на внутренней стороне МКАД ограничило движение по трем из пяти полосам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Временное ограничение движения на внутренней стороне МКАД в районе 41-го километра введено после массового ДТП вечером 14 ноября. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

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«На внутренней стороне 41-го километра МКАД столкнулись, по предварительной информации, четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», — говорится в посте Telegram-канала ведомства.

На место аварии прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Данных о пострадавших нет.

Накануне, 13 ноября, пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го км МКАД. Тогда также перекрыли три полосы движения для ликвидации последствий аварии.

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