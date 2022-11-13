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На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го км МКАД
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Фото: Дептранс Москвы
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В Москве пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го км МКАД. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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«На внешней стороне 69-го км МКАД (перед пересечением с Волоколамским шоссе) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сейчас движение на аварийном участке осуществляется только по двум полосам из пяти. Водителям рекомендуют по возможности выбирать пути объезда.

Обстоятельства происшествия уточняются. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее, 8 ноября, три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 96-го км МКАД. По данным МВД, пострадавших в аварии нет.

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