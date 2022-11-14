Электронные водительские права появились в социальной сети «ВКонтакте»

Электронные права теперь доступны в мини-приложении «Авто» в соцсети «ВКонтакте». Тестовую версию запустило Минцифры России. Права и свидетельство о регистрации транспортного средства сформируются в виде QR-кода. Сотрудники ГИБДД будут считывать его специальным устройством, передает телеканал «Известия». Приложение позволит передать право управления транспортным средством другому водителю.

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