Эксперт оценила увеличение квоты на экспорт из России зерна до 25,5 млн т

О результативности квоты на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн т следует судить по фактическим результатам внешней торговли, рассказала «Известиям» 14 ноября руководителя направления «Экономика несырьевого сектора» Центра стратегических разработок Ксения Банникова.

«Конечно, о результативности квоты и ее увеличения в 2023 году следует судить по фактическим результатам внешней торговли, которые в том числе будут зависеть от объема предложения и, как следствие, от мировых цен на зерновые», — сказала она.

Эксперт уточнила, что аналогичные квоты вводились в том числе и в 2021 году, и в 2022 году (с тем исключением, что в 2022 году отдельно выделялась часть квоты, приходящаяся на пшеницу).

«Общий размер квоты составлял 17,5 млн т в 2021 году, 11 млн т в 2022 году. В 2023 году увеличение квоты согласовано ввиду роста урожая зерновых в 2022 году в сравнении с предыдущими двумя годами по данным уже только на начало ноября», — добавила она.

Банникова объяснила, что проследить за тем, как использовались квоты в прошлом году сложно, так как статистика Федеральной таможенной службы (ФТС) России за 2022 год с февраля недоступна, а зеркальная статистика внешней торговли, доступная на международных ресурсах, достаточно неполная. При этом объем использования квоты можно пронаблюдать на опубликованных данных за 2021 и 2020 годы.

Как она отметила, по информации ФТС России, в феврале–июне 2021 года объем экспорта зерновых за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил немногим менее 11 млн т, тогда как квота составляла 17,5 млн т, — квота в 2021 году не была выбрана.

«В 2020 году, когда в апреле–июне квота составила 7 млн т, объем экспорта за пределы ЕАЭС по тем же кодам составил 6,6 млн т. То есть в 2020 году квота также не была полностью выбрана экспортерами, хоть и с меньшей разницей. Таким образом, в настоящее время доступные данные показывают, что даже меньшие по объему квоты (по сравнению с квотой на 2023 год) не выбирались экспортерами в полном размере», — сказала Банникова.

Ранее в этот день стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила тарифные квоты на экспорт зерновых в размере 25,5 млн т с 15 февраля до 30 июня 2023 года. Квоты распространяются на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что РФ в этом году побила исторический рекорд по сбору зерна — более 150 млн т.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 27 сентября заявил,что несмотря на антироссийские санкции, страна увеличивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки.