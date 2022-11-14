Цены на газ в Европе достигли $1200 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста и достигли $1200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на понедельник, 14 ноября.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к началу торгов находилась у отметки $1065,5 за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 18:31 мск она составила $1200,5. Общее увеличение стоимости газа с начала дня составляет около 16%.

Ранее биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд был достигнут 7 марта — $3892 за 1 тыс. куб. м .

Однако осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила $2093 (–14,6% в месячном выражении), а в октябре — $1377 (–34,2%).

В конце октября эксперты объясняли причины снижения цен на газ в Европе совокупностью факторов. Так, по мнению портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Дмитрия Скрябина, одной из причин является успешное выполнение европейцами задачи по заполняемости подземных хранилищ газа (ПХГ).

В том же месяце руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард пояснил «Известиям», что мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств — членов ЕС по поводу дефицита ресурса.

При этом, несмотря на снижение, текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне.