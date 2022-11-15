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Психолог описал здоровые сексуальные отношения в паре

Психолог Ланг: пары с проблемами в отношениях занимаются сексом раз в неделю и реже
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Фото: Global Look Press/Christin Klose
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Интимная близость укрепляет эмоциональную связь между партнерами, восстанавливает и гармонизирует отношения, а недостаток секса приводит к раздражению и напряжению. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал семейный психолог Сергей Ланг.

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«По практическому опыту могу сказать, что все пары, у которых есть проблемы в отношениях, занимаются сексом раз в неделю и реже. Безусловно, секс заложен в нас на генетическом уровне. Он укрепляет эмоциональную связь между партнерами, восстанавливает и гармонизирует отношения. То есть если частота сексуальных контактов между мужчиной и женщиной снижается, это говорит о том, что между ними возникают напряжение, недоверие и раздражение», — подчеркнул он.

По словам специалиста, если партнеры испытывают потребность в том, чтобы заниматься сексом друг с другом, значит, между ними хорошие, крепкие отношения.

«Естественно, нет точного количества сексуальных контактов, которые будут говорить о высоком качестве отношений. Конечно, здесь следует учитывать индивидуальный темперамент людей. Есть люди, которым в принципе по природе нужно, например, один раз в неделю и всё хорошо», — уточнил Ланг.

Как отметил психолог, если партнер испытывает нехватку в сексуальных контактах, а другой нет, то это серьезно подрывает будущее этих отношений.

«Потому что другой партнер всегда будет находиться в «голодном состоянии», а со временем это перерастет в измены. Да, нам всем хочется сидеть в розовых очках, но все-таки я как специалист с опытом могу сказать, что в дальнейшем у партнеров с разным сексуальным темпераментом будут проблемы», — предупредил он.

В августе сексолог Артем Толоконин рассказал «Известиям», как быть, если партнер перестал устраивать. Специалист отметил, что прежде всего нужно разобраться с самим собой: написать на бумаге, что конкретно вам не нравится в партнере. Так можно посмотреть на ситуацию со стороны, из-за чего часть напряжения спадет сама собой.

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