Онколог перечислил самые вредные для жарки масла

Рафинированные, хорошо очищенные растительные масла при жарке гораздо безвреднее, чем полезный холодный отжим. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин.

«Это связано с тем, что полезными масла делает богатое содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. А при нагревании именно их молекулы начинают быстрее всего гореть и превращаться в канцерогенные трансжиры. Поэтому мононенасыщенные и насыщенные жиры, из которых состоят рафинированные масла, практически безопасны при жарке», — сказал Ильин «Газете.ru».

По его словам, одно из самых безопасных масел — топленое, хорошо очищенное сливочное масло. На втором месте стоит рафинированное кокосовое масло. Даже через восемь часов жарки при температуре 180 °C оно не перерождается, пояснил эксперт, а коптить начинает только при 232 °C. На третьем месте — рафинированное подсолнечное масло.

«Вот нерафинированное, ароматное масло подсолнуха для жарки использовать вообще не стоит — оно дымит уже на 107 °C», — пояснил онколог.

Безвредно для жарки и рафинированное оливковое масло. Оно коптит лишь при 242 °C, что делает его вполне безопасным.

Как добавил эксперт, можно смело жарить и на маслах авокадо, миндаля, фундука, на горчичном масле и масле рисовых отрубей. У этих масел также низкая точка дымления — температура, при которой тот или иной вид масла начинает коптить и перерождаться в трансжиры, которые накапливаются в организме и становятся источником онкологических, сердечнососудистых, воспалительных, эндокринных и других заболеваний.

Ранее ученые посоветовали добавить в рацион оливковое масло для продления жизни. В результате полученных в начале этого года данных эксперты пришли к выводу, что если заменить 10 г майонеза, сливочного масла или маргарина тем же количеством оливкового масла, то это снизит риск летального исхода от многих болезней.