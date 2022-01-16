Ученые посоветовали добавить в рацион оливковое масло для продления жизни

Замена в рационе сливочного масла и майонеза на масло оливковое позволит увеличить продолжительность жизни. К такому мнению пришли ученые с медицинского факультета Гарварда в своей статье от субботы, 15 января.

В ходе исследования более 90 тыс. добровольцев заполняли анкеты о своем питании каждые четыре года на протяжении 28 лет. В результате полученных данных эксперты пришли к выводу, что если заменить 10 г майонеза, сливочного масла или маргарина тем же количеством оливкового масла, то это снизит риск летального исхода от многих болезней.

«Более активное потребление оливкового масла привело к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, от рака — на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18%», — текст исследования из журнала Американского колледжа кардиологии процитировали в ApXap.

2 января нутрициолог Алена Степанова рассказала, что людям, страдающим от воспалительных процессов, противопоказано потребление сливочного масла, так как оно может негативно сказаться на состоянии организма. Рекомендация отказа от сливочного масла также относится к тем, у кого зафиксированы аллергия, непереносимость лактозы и аутоимунные заболевания.

21 декабря диетолог Анна Мелехина рассказала, что майонез не причинит организму вреда, если использовать его в небольшом количестве. Снизить его калорийность также можно, смешав в соотношении 50:50 с греческим йогуртом или с нежирной сметаной.