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Из Outsiders в Champions: как Virtus.Pro выиграла ЧМ по CS:GO

Российская команда заработала $500 тыс. и получила путевки на два крупных турнира — в обход санкций
Фото: HLTV
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Российская киберспортивная команда Outsiders (Virtus.Pro) стала чемпионом мира на IEM Rio Major 2022 по Counter-Strike (CS:GO), который проходил в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября. В финале наши парни обыграли датчан из Heroic (2:0) и навсегда вошли в историю. А еще они забрали главный приз в $500 тыс., финалисты — $170 тыс.

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На пике

Эта престижная победа стала крайне неожиданной — из пяти человек только трое имели богатый опыт выступления на международных турнирах. Попадание в топ-8 считалось бы большим успехом, но шестерка из Virtus.Pro сумела всех по-настоящему удивить.

На турнир ребята из Virtus.Pro поехали под названием Outsiders. В марте 2022 года ESL (организатор главных турниров в киберспорте) забанил российские клубы под странным предлогом, что те имеют какую-то «связь» с российским правительством. Тем не менее, во-первых, все понимали, что это Virtus.Pro. Во-вторых, в составе команды выступают четыре россиянина — Петр fame Болышев, Джами Jame Али, Евгений FL1T Лебедев, Давид n0rb3r7 Даниелян и два казахстанца — Алексей qikert Голубев и Тимур buster Тулепов.

Из Outsiders в Champions_1
Counter-Strike
Фото: twitter.com

Причем Петр Болышев и Давид Даниелян присоединились к команде только 31 мая. Этим составом Virtus.Pro за это время сыграли вместе два крупных турнира, но не смогли показать весь свой потенциал. На IEM в Кельне команда заняла последнее место, а ESL Pro League S16 на Мальте остановилась на стадии четвертьфинала.

В Рио попадание в топ-8 тоже бы считалось отличным достижением, но тренер команды Дастан dastan Акбаев изначально считал, что у этого состава невероятный потенциал. Плюс у него самого был невероятный опыт. Пару лет назад с командой Avangar он уже доходил до финала мейджора в Берлине, но тогда не смог взять главный приз. На этот раз получилось.

Из Outsiders в Champions_2
Counter-Strike
Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer
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Virtus.Pro довольно уверенно пробилась в стадию легенд, где осталось 16 команд. Там наши одержали три победы в четырех матчах, обеспечив себе выход в топ-8. В четвертьфинале они обыграли британскую команду Fnatic (2:0), а в полуфинале немецкий коллектив Mouz (2:1). В решающей битве подопечные Акбаева играли с датским Heroic. Сначала Virtus.pro выиграла свою карту (Mirage, 16:12), а затем смогла взять пик соперника Overpass — 16:5.

И Егор Крид

Итоговые 2:0 не только позволили завоевать кубок и крупный денежный приз, но и дали право сыграть на двух крупных турнирах — IEM Katowice 2023 и BLAST Premier Final 2022. Увы, другие российские команды не были допущены до отбора на эти старты из-за санкций.

«Во время игры против Fnatic [в 1/4 финала] я сказал своей команде: топ-8 для нас недостаточно. Потом: топ-4 тоже недостаточно, еще потом: топ-2 вообще недостаточно. И теперь мы выиграли мейджор! Спасибо всем, кто играл здесь, я так счастлив», — написал в своем Twitter Алексей Голубев.

MVP турнира и лучшим игроком по рейтингу Кибера стал Джами Али. Отметим, что это был второй финал мейджора для Али и Алексея Голубева. В прошлом финале на StarLadder Berlin Major 2019 они проиграли Astralis.

Из Outsiders в Champions_3
Counter-Strike
Фото: ESL GAMING
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— Каждый турнир помогал мне обрести что-то, что в итоге помогло выиграть мейджор и наконец-то понять, что я не неудачник (смеется) и что я на что-то способен в этой жизни, — сказал Джами Али. — Я вообще не думал об этом (главных индивидуальных призах). Я не думал ни о призовых, ни о деньгах со стикеров, ни о чем — всё это затмило то, что мы вложили в победу на этом мейджоре. Всё остальное не так важно. Мне еще предстоит всё переварить. Слишком много всего, всё рвется наружу, и я не могу сосредоточиться. Мне нужно спокойствие и ясный взгляд.

C победой Virtus.Pro поздравил известный музыкальный исполнитель Егор Крид: «Когда-то мы играли с ними в одной команде. Безумно рад за наших пацанов».

«Болел за Na'Vi и за Outsiders. С кубком, с мейджором! Забрали без шансов для других», — написал в своем Telegram-канале Егор Крид.

Отметим, что две другие российские команды — Cloud9 и Team Spirit — выбыли из турнира на стадии 1/4 финала, заработав по $45 тыс. Финалисты прошлого мейджора коллектив Na'Vi с Украины также вылетел в четвертьфинале. Победители же майского турнира Faze Clan из США не смогли выйти в плей-офф.

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