В Подольске загорелось здание на территории бывшего завода «Зингер»

В Московской области горит здание на территории Подольского электромеханического завода (бывшего завода «Зингер»). В настоящий момент площадь пожара достигает 1,5 тыс. кв. м, сообщили в понедельник, 14 ноября, в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

По информации ведомства, из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Сотрудники МЧС также спасли одного человека.

13 ноября пожар произошел в жилом доме по адресу: ул. Коминтерна, 46, в Лосиноостровском районе Москвы. Отмечалось, что никто не пострадал.