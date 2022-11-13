Пожар произошел в пятиэтажке на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в жилом доме по адресу Коминтерна, 46 в Лосиноостровском районе Москвы. Об этом 13 ноября узнали «Известия».

По словам очевидцев, местные жители почувствовали запах гари и сразу же вызвали пожарных.

«Сначала думали, что горит балкон из нашего подъезда. Выбежали. Смотрим, вот здесь пламя, сразу позвонили в пожарную», ― рассказала одна из очевидцев.

Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП. Возгорание быстро потушили.

«Ребята молодцы, приехали буквально за пять минут. Мы оббежали соседей, которые по нашему идут стояку, чтобы тоже все вышли ― мало-ли что», ― добавили очевидцы.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее, 13 ноября, пожар произошел в ярославском ресторане «Сайёра». По предварительной версии, огонь начался на одном из декоративных украшений у барной стойки заведения.

Посетители ресторана рассказали, что причиной ЧП стало неаккуратное использование свечи-фонтана. На место происшествия приехали пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.