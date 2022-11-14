Потомка Луи Виттона ограбили в Париже на сотни тысяч евро

Злоумышленники ограбили дом Бенуа-Луи Виттона, потомка основателя модного дома Louis Vuitton в шестом поколении. Об этом 14 ноября сообщил телеканал France24.

По его данным, грабители вломились в дом мужчины в центральном районе Париже возле Дома инвалидов. Они украли дорогостоящие часы, украшения и сумки.

Общий ущерб оценивается в сотни тысяч евро. Издание Actu17, в свою очередь, сообщило об ущербе в миллионы евро.

Луи Виттон жил во Франции с 1821 по 1892 год. Он основал мастерскую по производству дорожных сундуков, которая в дальнейшем разрослась до модной компании Louis Vuitton.

2 ноября теща певца и актера Алексея Воробьева Виктория Челышева стала жертвой грабителей в клоунских масках. Преступники пристегнули ее наручниками к лестнице ее дома в Подмосковье и завладели имуществом на 10 млн рублей.