Toyota Land Cruiser 300 выйдет на старт ралли «Дакар-2023»

Компания Toyota Auto Body, дочерняя компания Toyota Motor, подтвердила, что намерена подготовить внедорожники модели Land Cruiser 300 для ралли «Дакар-2023». Об этом 14 ноября сообщил портал Drom.

Автомобили, подготовленные фирмой Toyota Auto Body, традиционно выступают в знаменитом ралли в классе Production/Т2, где используются максимально близкие к серийным образцам машины. Внедорожники на базе предыдущего поколения Land Cruiser серии J200, построенные при участии Toyota Auto Body, с 2014 года одержали девять побед в этом классе.

Подготовка машины к ралли заключается в установке трубчатого сварного каркаса безопасности и замене стандартного топливного бака на специальный. Вместо обычных кресел впереди будут установлены гоночные «ковши», а задние места будут демонтированы.

Под капотом полноприводных машин, которые готовят к ралли-рейду «Дакар-2023» будут стоять турбодизельные моторы объемом 3,3 л мощностью 299 л.с. Двигатель будет сочетаться с 10-ступенчатым «автоматом».

Уже известно, что вездеходы будут пилотировать гонщики Такаши Миура и Рональд Бассо. Ралли «Дакар-2023» пройдет с 31 декабря 2022-го по 15 января 2023-го.

2 ноября Toyota в рамках американской выставки тюнинга Sema-2022 показала прототип гоночной машины для ралли на базе GR Corolla. Авто создано на базе мелкосерийного спортивного хетчбэка GR Corolla Circuit Edition 2023. Спортивный автомобиль отличается от «донора» выполненными из углепластика оригинальными передним антикрылом, расширителями колесных арок и наличием заднего антикрыла. Данный обвес увеличивает прижимную силу машины на высоких скоростях. Под капотом находится трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 300 л.с. Мотор оснащен воздушным фильтром высокой пропускной способности от MagnaFlow. Коробка передач 6-ступенчатая, механическая, привод полный.