Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ

Самый большой каток в Москве откроется на ВДНХ 25 ноября, об этом сообщают власти. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тыс. кв. м. За восемь лет работы каток посетили более 4,5 млн человек. В новом году будут проходить экскурсии на льду, а также мастер-классы по фигурному катанию и хоккею для детей, передает телеканал «Известия». Дорожки, аллею и фонтаны украсят праздничной иллюминацией. Старт ледового сезона отметят ярким шоу с представлением. Для посетителей будет создана атмосфера праздника.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.