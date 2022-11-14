По ряду регионов РФ ударят морозы до 30-45 градусов
Морозы до 30–45 градусов ударят по ряду российских регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Челябинской, Курганской, Свердловской областях 15 и 16 ноября похолодает до –19... –22 °С. В Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми прогнозируют до 25–29 градусов мороза, передает телеканал «Известия». В Туруханском и Таймырском районах Красноярского края температура опустится до –35...–45 °С.
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