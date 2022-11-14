Цены на автозапчасти в РФ выросли на 50%

В России подорожали запчасти для автомобилей. В большей степени это затронуло те марки, которые покинули российский рынок, сообщает 14 ноября издание «Коммерсант».

Газета, ссылаясь на данные информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», сообщила, что средние цены на запасные части резко выросли для автомобилей Honda (59%), Volvo (51%), Mazda (49%), Land Rover (46%), Infiniti (42%), BMW и Mercedes-Benz (41%), а также Suzuki и Audi (38%).

По данным «ОСАГО: общественная экспертиза», негативного воздействия на обязательную «автогражданку» рост цен на запасные части не оказал, так как количество владельцев таких автомобилей составляет 12–13% от общего числа автомобилистов, заключивших договор ОСАГО.

Автозапчасти для машин наиболее популярных зарубежных производителей в среднем подорожали на 30%. Для марок Nissan, Mitsubishi и Lexus средняя цена на запчасти выросла на 33%. Для Toyota — на 31%, Skoda — на 30%, а Hyundai и Kia — на 29%.

Рост средней стоимости запчастей для отечественных автомобилей составил 12%.

20 октября компания «АльфаСтрахование» сообщила, что цены на запчасти в январе–июле текущего года в России выросли на 25,8% по сравнению с 2021 годом, а на ряд самых популярных автодеталей цена увеличилась почти на 70%. В расчет брали цены на запчасти самых популярных марок автомобилей, которые были застрахованы в компании. Рассматривались детали, которые чаще всего страдают в ДТП: стекла, фары, крылья, капот, крышка багажника, бампер и решетка радиатора.