В США признали неспособность системы ПРО защитить страну

Системы противоракетной обороны США неспособны эффективно отражать угрозы, которые могут для них представлять Китай и Россия. Такое мнение 13 ноября выразил бывший помощник по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Он также считает, что у Ирана, возможно, есть гиперзвуковые баллистические ракеты, которые смогут пробить оборону США. Несмотря на высокий шанс, что это блеф, по мнению экс-советника, такие заявления игнорировать нельзя.

«К сожалению, это правда, что нынешняя система противоракетной обороны США была бы крайне недостаточной для защиты от значительных ударов баллистических ракет», ― отметил Болтон в своей колонке в издании The Wall Street Journal.

По мнению экс-советника, в связи с этим Вашингтону критически важно сделать укрепление национальной системы ПРО своим основным приоритетом.

Также политик не нашел достойных оправданий такому плачевному состоянию американских систем противоракетной обороны после почти 20 лет с момента выхода страны из Договора об ограничении систем ПРО в 2001 году.

«Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, возможности США к сдерживанию и готовность страны симметрично отвечать военным путем лишь снижались», ― добавил Болтон.

Ранее, 3 ноября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что Вашингтон не сможет создать систему ПРО, которая смогла бы гарантировано защитить США на 100%. Он предположил, что США смогут в лучшем случае отбить ракетные атаки с каких-то очень конкретных направлений.

Летом 2021 года во время саммита в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о начале обсуждений по стратегической стабильности. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений считается свидетельством того, что американская и российская стороны привержены контролю над ядерным оружием.

В отличие от Байдена, предыдущий президент США Дональд Трамп не хотел продлевать СНВ-3, поскольку считал, что Соединенные Штаты не могут быть связаны никакими международными обязательствами.