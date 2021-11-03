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Россия выразила неуверенность в возможностях США создать неуязвимую систему ПРО

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник, 2 ноября, заявил: Москва полагает, что Вашингтон не может создать такую систему противоракетной обороны (ПРО), которая бы защитила США на 100%. Такое заявление он сделал во время выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» в онлайн-формате.

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«Я не думаю, что США смогут создать с помощью этой дорогой системы [ПРО] в различных смыслах этого слова на 100% непроницаемый щит для себя. В лучшем случае они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений», — приводит его слова ТАСС.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что Россия исходит из того, что нынешняя администрация США сможет «в будущем серьезно заняться озабоченностями», которые РФ связывает с ракетной обороной.

«Мы считаем, что было принципиально неверным решением при второй администрации [бывшего американского лидера Билла] Клинтона и затем при администрации [экс-президента США Джорджа] Буша-младшего приступить к созданию того, что сейчас выглядит как глобальная многослойная система ПРО», — сказал Рябков.

Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России. Он заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации.

Летом 2021 года во время саммита в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о начале обсуждений по стратегической стабильности. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений считается свидетельством того, что американская и российская стороны привержены контролю над ядерным оружием. В отличие от Байдена, предыдущий президент США Дональд Трамп не хотел продлевать СНВ-3, поскольку считал, что Соединенные Штаты не могут быть связаны никакими международными обязательствами.

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