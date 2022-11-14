Актер Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге

Народный артист России Владимир Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге, где проходят лечение раненные в зоне специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО).

Актер пообщался с военнослужащими, узнал, как у них дела, а также поблагодарил за мужество, героизм и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач. С одним из находящихся на лечении в этом госпитале военных Машков уже встречался во время своего посещения российских солдат под Луганском.

По окончании своего визита артист пожелал проходящим реабилитационные мероприятия участникам СВО скорейшего выздоровления и возвращения в строй. В завершении мероприятия народный артист вручил солдатам памятные подарки.

Пациенты и коллектив медицинского учреждения выразили слова благодарности за внимание и поддержку.

Ранее, 9 ноября, на сцену ДК имени Ленина в городе Луганске вышел Григорий Лепс с концертной программой. Вместе с народным артистом России выступили также звезды «Русского Радио» ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север. Они также привезли гуманитарную помощь для Луганского перинатального центра и Республиканской клинической больницы.

До этого, 6 ноября, Минобороны РФ сообщило, что артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили перед мобилизованными военнослужащими.

Ранее, 22 октября, Машков с коллегами выступил перед гражданами, призванными на службу в рамках частичной мобилизации, в подмосковном парке «Патриот». В своей речи артист отметил, что сейчас весь народ страны гордится ребятами, участвующими в спецоперации.

В рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» вместе с Машковым также выступили актер, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко, депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов и артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба ВКС.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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