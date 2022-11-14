В России разработали независимую от GPS систему навигации

Российская компания Droneshub разработала визуальную систему навигации для беспилотного наземного транспорта, не требующую использования для прокладки маршрута GPS/ГЛОНАСС и мобильной связи. Об этом «Известиям» рассказали в АНО «Платформа НТИ», которая консультирует и оказывает маркетинговую и коммуникационную поддержку проекту.

Как пояснили в компании, система позволяет транспорту ориентироваться с помощью искусственного интеллекта, а также установленных на борту видеокамер. Машина или беспилотный ровер проезжают по определенному маршруту, искусственный интеллект распознает и классифицирует окружающие объекты — здания и их элементы, ограждения, дорожное полотно и прочее.

После обучения и обработки видео с камер, распознавания и классификации объектов, построения карты местности транспортное средство готово к дальнейшей работе без необходимости использования GPS, отмечают разработчики.

«Такие системы могут стать крайне важным дополнительным инструментом навигации. Они позволят автомобилям и другому транспорту ориентироваться в плотной городской застройке, где теряется сигнал со спутников GPS и ГЛОНАСС. Они могут помочь и в случае, если возникают радиопомехи, препятствующие работе навигационных спутниковых систем», — считает директор АНО «Центр Аэронет» Сергей Жуков.

По словам эксперта, для полноценной работы беспилотного транспорта необходимы стоящие на местах знаки, различимая разметка и тому подобное. В противном случае передвигаться таким транспортным средствам будет затруднительно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Едет ИИ едет: в РФ изобрели альтернативную GPS-навигацию