МИД Франции оценил вероятность переговоров с Россией на саммите G20

Париж сохраняет контакты с Москвой по линии президентов для обсуждения «конкретных вопросов». Об этом «Известиям» заявили в МИД Франции.

«Париж самым решительным образом осуждает <действия РФ на Украине>. Однако президент Эммануэль Макрон поддерживает канал связи с президентом России, чтобы иметь возможность обсуждать конкретные темы, когда этого требует ситуация. Однако консультации также всегда проводятся и с главой Украины Владимиром Зеленским», — добавили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о возможности переговоров делегаций на полях G20.

Недавно глава МИД Испании сообщил, что Европа готова вернуться к диалогу с Москвой. Сигналы о том, что Запад рассматривает планы мирного урегулирования на Украине, в последние дни посылали многие СМИ.

«В целом надо понимать, что говорить нам [представителям ЕС и РФ] практически не о чем в нынешней ситуации. Обмен взаимными обвинениями бесполезен, диалог уместен только по предметным темам. Однако мы могли бы обсудить вопросы европейской безопасности в контексте украинского кризиса», — заявил «Известиям» дипломатический источник одной из стран ЕС, которая входит в G20.

Он напомнил, что на Генассамблее ООН в Нью-Йорке французская и немецкая делегации якобы запрашивали закрытые переговоры с российской стороной, но в последний момент эти договоренности сорвались. По мнению собеседника «Известий», встреча российской и западных делегаций в кулуарах на G20 возможна, хотя официального запроса на нее нет.

13 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на Бали. В этот же день в российском внешнеполитическом ведомстве выпустили заявление о том, что расширение повестки G20 за счет вопросов мира и безопасности нежизнеспособно.

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Жди двадцать: состоятся ли переговоры РФ и западных стран на G20