Игровую студию Game Insight признали банкротом

Арбитражный суд Москвы 20 октября этого года принял решение признать банкротом игровую студию Game Insight, по ней открыто конкурсное производство, узнали «Известия» по данным из открытых источников.

В материалах дела говорится, что сумма неисполненных обязательств перед кредиторами, которые компания не оспаривает, — 76,2 млн рублей. При этом задолженность по зарплате и выходным пособиям составляет 66,5 млн рублей.

Компания должна более 120 млн 300 сотрудникам, рассказал «Известиям» арбитражный управляющий Денис Качура, назначенный судом вести дело о банкротстве ООО «Гейм Инсайт». Некоторые из работников уже обратились с заявлениями о включении своих требований в реестр должников, добавил он.

«Пока таких людей немного, но конкурсное производство только началось. К тому же обращение подразумевает сбор документов, подготовку заявления. Многие сталкиваются с этим впервые и не сразу ориентируются», — объяснил причины небольшого числа обращений Денис Качура.

Всего над созданием и обслуживанием игр в фирме трудились более 600 сотрудников со всей страны — программисты, дизайнеры, художники. Проблемы у них начались примерно в июне, когда компания, головной офис которой находится в Вильнюсе, решила уйти из России, не покрыв перед этим долги.

В конце октября по факту невыплат возбудили уголовное дело, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Студия Game Insight известна по ряду мобильных игр, включая Guns of Boom и серии Paradise Island.

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