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Игровую студию Game Insight признали банкротом

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Арбитражный суд Москвы 20 октября этого года принял решение признать банкротом игровую студию Game Insight, по ней открыто конкурсное производство, узнали «Известия» по данным из открытых источников.

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В материалах дела говорится, что сумма неисполненных обязательств перед кредиторами, которые компания не оспаривает, — 76,2 млн рублей. При этом задолженность по зарплате и выходным пособиям составляет 66,5 млн рублей.

Компания должна более 120 млн 300 сотрудникам, рассказал «Известиям» арбитражный управляющий Денис Качура, назначенный судом вести дело о банкротстве ООО «Гейм Инсайт». Некоторые из работников уже обратились с заявлениями о включении своих требований в реестр должников, добавил он.

«Пока таких людей немного, но конкурсное производство только началось. К тому же обращение подразумевает сбор документов, подготовку заявления. Многие сталкиваются с этим впервые и не сразу ориентируются», — объяснил причины небольшого числа обращений Денис Качура.

Всего над созданием и обслуживанием игр в фирме трудились более 600 сотрудников со всей страны — программисты, дизайнеры, художники. Проблемы у них начались примерно в июне, когда компания, головной офис которой находится в Вильнюсе, решила уйти из России, не покрыв перед этим долги.

В конце октября по факту невыплат возбудили уголовное дело, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Студия Game Insight известна по ряду мобильных игр, включая Guns of Boom и серии Paradise Island.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Симулятор зарплаты: разработчика популярных игр признали банкротом

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