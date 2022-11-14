Правительство рассмотрит инициативу о новых льготах для семей с детьми

Круг имеющих право на ипотечные каникулы предлагают расширить. Федеральная компания «Этажи» обратилась с инициативой в адрес премьер-министра и в ЦБ. В частности, предлагается разрешить предоставлять такие послабления всем семьям с детьми.

В регуляторе «Известиям» сообщили, что изучат инициативу, как только получат ее. В пресс-службе кабмина сказали: письмо поступило в аппарат правительства РФ.

Сейчас льготой можно воспользоваться, если за последние два месяца доход упал на 30% и более (при условии, что платежи по ипотеке стали составлять более половины дохода), напомнила директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

На каникулы могут рассчитывать и люди, потерявшие работу или трудоспособность более чем на два месяца (в том числе декрет), получившие инвалидность I и II группы, а также семьи, в которых появились новые иждивенцы и одновременно снизились доходы на 20% (при этом ипотечные платежи превысили 40% дохода), рассказала она.

Льгота положена лишь в случае, если купленная в кредит квартира — единственное жилье, а сумма займа не больше 15 млн рублей, сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он добавил, что каникулы действуют не более полугода.

Риелторы предложили разрешить претендовать на послабления в выплатах, если в собственности находится более одной квартиры. Еще одна идея — увеличить допустимый размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях с 15 до 30 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добрая воля: в РФ хотят дать новые льготы по ипотеке семьям с детьми