Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы
Мир
Белый дом осудил взрыв в Стамбуле и выразил соболезнования пострадавшим
Мир
Зеленский подтвердил участие в саммите G20
Экономика
Авиакомпании РФ недополучат в этом году обещанные Superjet
Спорт
Россияне из Virtus.pro стали чемпионами мира по игре CS:GO
Происшествия
ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по Сабовке в ЛНР
Экономика
Правительство отклонило индексацию пенсий работающим пенсионерам
Мир
Израиль предложил помощь Турции после взрыва в Стамбуле
Общество
Игровую студию Game Insight признали банкротом
Происшествия
В Харькове сообщили о ракетном обстреле города
Общество
Правительство рассмотрит инициативу о новых льготах для семей с детьми
Мир
Американский разведчик обвинил США в поддержке националистов на Украине

Правительство рассмотрит инициативу о новых льготах для семей с детьми

Правительство рассмотрит инициативу о новых льготах по ипотеке семьям с детьми
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Круг имеющих право на ипотечные каникулы предлагают расширить. Федеральная компания «Этажи» обратилась с инициативой в адрес премьер-министра и в ЦБ. В частности, предлагается разрешить предоставлять такие послабления всем семьям с детьми.

Сберегли рубли: выгодно ли сейчас покупать квартиру
Скидки и акции от застройщиков скоро пойдут на спад

В регуляторе «Известиям» сообщили, что изучат инициативу, как только получат ее. В пресс-службе кабмина сказали: письмо поступило в аппарат правительства РФ.

Сейчас льготой можно воспользоваться, если за последние два месяца доход упал на 30% и более (при условии, что платежи по ипотеке стали составлять более половины дохода), напомнила директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

На каникулы могут рассчитывать и люди, потерявшие работу или трудоспособность более чем на два месяца (в том числе декрет), получившие инвалидность I и II группы, а также семьи, в которых появились новые иждивенцы и одновременно снизились доходы на 20% (при этом ипотечные платежи превысили 40% дохода), рассказала она.

Льгота положена лишь в случае, если купленная в кредит квартира — единственное жилье, а сумма займа не больше 15 млн рублей, сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он добавил, что каникулы действуют не более полугода.

Риелторы предложили разрешить претендовать на послабления в выплатах, если в собственности находится более одной квартиры. Еще одна идея — увеличить допустимый размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях с 15 до 30 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добрая воля: в РФ хотят дать новые льготы по ипотеке семьям с детьми

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022