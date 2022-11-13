Жители Калужской области стали чаще менять имена

В января по октябрь 2022 года органы ЗАГС Калужской области зарегистрировали 615 актов о перемене имени. Об этом в воскресенье, 13 ноября, пишет газета «Весть».

При этом в прошлом году за тот же период было зарегистрировано 563 таких акта.

Причины, по которым люди принимают такие решения, не уточняются.

«Только в октябре этого года свое имя изменили 66 калужан», — сказано в материале.

31 человек из этого числа оказался жителем Калуги, остальные — жители региона.

Ранее, 30 октября, сообщалось, что за неделю с 24 по 29 октября в Калуге родились 74 малыша. Как сообщило городское управление ЗАГС, на свет появились 38 мальчиков и 36 девочек. Среди новорожденных — две двойни.