В Калуге за неделю на свет появились 74 малыша
За неделю с 24 по 29 октября в Калуге родились 74 малыша. Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на городское управление ЗАГС.
На свет появились 38 мальчиков и 36 девочек. Среди новорожденных — две двойни.
Самыми необычными именами недели признаны Стефан, Леон, Глеб, Стефания, Ян, Демьян и Лилия.
Кроме того, как сообщили в ЗАГСе, за неделю 77 пар вступили в брак.
В феврале сообщалось, что в 2021 году в пятерку самых популярных вошли имена новорожденных Лев и Ева. Родители выбирали эти имена на 10% чаще, чем за весь 2020 год. Так, Евами назвали свыше 1,6 тыс. девочек, а Львами — более 1,7 тыс. мальчиков. Также жители Москвы стали отдавать больше предпочтения именам Мирон (на 23% чаще) и Есения (приблизительно на 35% чаще).