Младшая дочь Трампа Тиффани вышла замуж за миллиардера

Младшая дочь экс-президента США Дональда Трампа от брака с Марлой Мейплз Тиффани вышла замуж за миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Торжество прошло 12 ноября в поместье политика Мар-а-Ларго во Флориде, 13 ноября сообщило издание Daily Mail.

В распоряжении издания оказались эксклюзивные видео и фото, сделанные на торжестве.

К алтарю 29-летнюю невесту проводил отец. После обмена клятвами пара присоединилась к гостям, чтобы выпить шампанского у бассейна, прежде чем отправиться в бальный зал поместья на главный прием.

Там Тиффани и Майкл исполнили первый танец под кавер-версию песни Toploader «Dancing in the Moonlight».

Во время вечеринки Трамп танцевал с женой Меланьей под одну из песен Фрэнка Синатры. Как и все гости-мужчины, бывший президент США был одет в черный смокинг с галстуком-бабочкой, а на его супруге было платье персикового цвета.

Всего на свадьбе присутствовали 250 гостей.

Тиффани и Майкл впервые встретились летом 2018-го во время отдыха на Миконосе.