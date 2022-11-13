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Украина и США заявили о планах построить модульный ядерный реактор

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный ядерный реактор. Об этом 13 ноября сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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«Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — написала дипломат на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Участниками проекта станут международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности.

Партнерами выступят энергетические, строительные и промышленные частные компании Clark Seeds, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.

Малые модульные реакторы могут быть смонтированы в местах, где нет возможности построить крупные атомные станции.

11 ноября автор интернет-издания Asia Times отметил, что представители военно-промышленного комплекса США заинтересованы в продолжении конфликта между Россией и Украиной для собственной выгоды. По его словам, поставщикам вооружения и оборудования требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли.

При этом производителям требуются враждебные отношения с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, подводных лодок, новых истребителей F-35 и ядерных бомб новейшего поколения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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