Шесть человек пострадали в результате наезда авто на участников карнавала в США

Шесть человек пострадали в Лос-Анджелесе в результате наезда автомобиля на участников проходившего вечером 12 ноября уличного карнавала. Об этом 13 ноября сообщила газета New York Post.

Белый Porsche Cayenne врезался в толпу возле Тринити-стрит и бульвара Мартина Лютера Кинга-младшего в центре мегаполиса. Автомобиль сбил шесть человек, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшие в возрасте от 15 до 40 лет госпитализированы в местные больницы с травмами разной степени тяжести. Угрозы их жизни нет.

Полицейские обнаружили автомобиль примерно в трех кварталах от места аварии. Водитель сбежал, его личность установлена. О задержании пока не сообщалось. Мотивы злоумышленника выясняются.

В середине октября один человек погиб и семеро пострадали в результате того, что автомобиль врезался в толпу возле бара в городе Голден в американском штате Колорадо. Водителя пикапа арестовали, он обвиняется по нескольким статьям, в том числе и об убийстве.