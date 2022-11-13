Реклама
Прямой эфир

Шесть человек пострадали в результате наезда авто на участников карнавала в США

0
Фото: nypost.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек пострадали в Лос-Анджелесе в результате наезда автомобиля на участников проходившего вечером 12 ноября уличного карнавала. Об этом 13 ноября сообщила газета New York Post.

Полный крах: США предсказали внутреннее уничтожение
Почему прогнозируют исчезновение американской цивилизации

Белый Porsche Cayenne врезался в толпу возле Тринити-стрит и бульвара Мартина Лютера Кинга-младшего в центре мегаполиса. Автомобиль сбил шесть человек, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшие в возрасте от 15 до 40 лет госпитализированы в местные больницы с травмами разной степени тяжести. Угрозы их жизни нет.

Полицейские обнаружили автомобиль примерно в трех кварталах от места аварии. Водитель сбежал, его личность установлена. О задержании пока не сообщалось. Мотивы злоумышленника выясняются.

В середине октября один человек погиб и семеро пострадали в результате того, что автомобиль врезался в толпу возле бара в городе Голден в американском штате Колорадо. Водителя пикапа арестовали, он обвиняется по нескольким статьям, в том числе и об убийстве.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022