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Один человек погиб и семеро пострадали при наезде пикапа на толпу у бара в США

HuffPost: человек погиб при наезде пикапа на толпу возле бара в американском штате Колорадо
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Фото: Jefferson County Sheriff's Office
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Один человек погиб и семеро пострадали в результате того, что водитель врезался в толпу возле бара в городе Голден американском штате Колорадо. Об этом 9 октября сообщило онлайн-издание HuffPost.

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«Власти подозревают, что действия водителя были преднамеренными», — сказано в публикации издания.

По данным издания, один мужчина погиб, еще четверо доставлены в местную больницу с тяжелыми травмами, а остальные трое получили легкие травмы. Также сообщается, что авария произошла после драки между водителем въехавшего в толпу грузового автомобиля и погибшим мужчиной.

По предварительным данным, водитель пикапа арестован и обвиняется в убийстве.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на террасы двух баров в Испании. Водитель, въехавший в террасы баров в городе Хибралеон, сейчас в розыске.

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