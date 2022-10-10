Один человек погиб и семеро пострадали при наезде пикапа на толпу у бара в США

Один человек погиб и семеро пострадали в результате того, что водитель врезался в толпу возле бара в городе Голден американском штате Колорадо. Об этом 9 октября сообщило онлайн-издание HuffPost.

«Власти подозревают, что действия водителя были преднамеренными», — сказано в публикации издания.

По данным издания, один мужчина погиб, еще четверо доставлены в местную больницу с тяжелыми травмами, а остальные трое получили легкие травмы. Также сообщается, что авария произошла после драки между водителем въехавшего в толпу грузового автомобиля и погибшим мужчиной.

По предварительным данным, водитель пикапа арестован и обвиняется в убийстве.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на террасы двух баров в Испании. Водитель, въехавший в террасы баров в городе Хибралеон, сейчас в розыске.