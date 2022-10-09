Один человек погиб при наезде автомобиля на террасы баров в Испании

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате наезда автомобиля на террасы двух баров в Испании. Об этом 9 октября сообщило агентство Europa press.

По его данным, ЧП произошло в автономном сообществе Адлалусия. Неизвестный въехал в террасы двух баров в городе Хибралеон.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 16:30 по местному времени (15:30 мск).

Водитель скрылся с места наезда, ведется его розыск. Личность мужчины установлена после показаний свидетелей инцидента. Расследование ведет гражданская гвардия Испании.

Летом 2021 года девять человек пострадали после того, как машина въехала в посетителей бара на курорте Коста-дель-Соль в испанской Марбелье.

В начале декабря 2020 года в Трире в Германии автомобиль наехал на пешеходов, погибли пять человек. В городской полиции заявляли, что 51-летний водитель в момент происшествия был в приступе ярости.