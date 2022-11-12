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Мишина и Галлямов показали результат выше мирового рекорда в короткой программе

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию среди спортивных пар получили за короткую программу результат выше мирового рекорда — 86,47 балла. Соревнования состоялись в субботу, 12 ноября.

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Второе место — у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (74,75), третье — у Дарьи Бояринцевой и Романа Плешкова (70,21).

Мировой рекорд принадлежит спортсменам из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цунь (84,41).

Этап Гран-при проводится в Москве. Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье.

Ранее в этот день в рамках соревнований лучший результат среди одиночниц показала Елизавета Туктамышева (84,05 балла)). Второе и третье место — у Софьи Акатьевой (83,39) и Софьи Муравьевой (82,24) соответственно.

Гран-при России по фигурному катанию в этом году проходит в Москве. На этот раз этап проводится не в привычном для болельщиков «Мегаспорте», а на ледовой арене ЦСКА. После московского этапа Гран-при останется еще два турнира в этой серии — в Самаре и Перми, после чего определятся все участники финала.

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