Четверной элемент: чем удивит Туктамышева на столичном этапе Гран-при

Гран-при России по фигурному катанию снова возвращается в Москву. На этот раз этап пройдет не в привычном для болельщиков «Мегаспорте», а на ледовой арене ЦСКА. В борьбу вступят чемпионка мира Елизавета Туктамышева и участник Олимпийских игр Евгений Семененко, а лучшие экс-юниоры страны в танцах на льду выяснят, кто же из них сильнее на взрослом уровне. В парах основная интрига будет между олимпийскими чемпионами Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и победителями первого этапа Натальей Хабибуллиной/Ильей Княжуком.

Возвращение Семененко

Стоит сразу отметить необычные характеристики ледовой площадки — она соответствует североамериканскому формату и имеет размеры 26х60 м. В России и Европе ширина чуть больше — 30 м. Может ли это помешать фигуристам прыгать и в принципе катать программы? Вряд ли — многие сборники успели привыкнуть к меньшим размерам катка, в том числе в Канаде и США. А вот молодым фигуристам, которые никогда не выезжали на турниры за пределы страны, это может быть в новинку. Придется привыкать на тренировках.

Основная интрига турнира, как и на первых трех этапах, снова у мужчин. На этот раз в Москве попытается реабилитироваться Михаил Коляда, который очень уж неудачно провел произвольную на первом этапе и занял четвертое место. Впервые на соревновательный лед в этом сезоне выйдет Евгений Семененко, травмировавшийся еще летом и усугубивший повреждение на контрольных прокатах. Хочется верить, что один из главных талантов поколения уже успел восстановить здоровье и элементы и откатается на Гран-при. Семененко изначально был заявлен в Казань, но снялся оттуда как раз по причине травмы.

Макар Игнатов тоже будет дебютировать в серии Гран-при и попытается занять призовое место. Равно как и Илья Яблоков, который хоть пока не занимал высоких мест на том же чемпионате России, но выигрывал первенство страны. А вот для Петра Гуменника это будет уже второй этап — ему нужно откататься лучше, чем на предыдущем, и доказать, что он все-таки может совмещать спорт на высоком уровне и учебу в университете.

— Высокие результаты у мужчин — дело времени, растет очень хорошее поколение: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Александр Самарин, — отметила в беседе с «Известиями» призер чемпионата мира Елена Радионова. — Каждый из них индивидуален по-своему, каждый способен бороться на международной арене за высшие места. Если внутри страны мы будем поднимать конкуренцию за счет того, что будет много соревнований, то мужчинам это пойдет на пользу.

В парах тоже будут «дебютанты» этапов Гран-при — это чемпионы мира и призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина/Александр Галлямов. В этом году они убедительно выступили на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, хотя и проиграли там чемпионам Европы Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому в короткой программе. Главная отличительная черта ребят — стабильность. Навязать им борьбу попробуют победители первого этапа Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, выигравшие тот турнир у титулованных Евгении Тарасовой/Владимира Морозова.

Ультра-си Туктамышевой

Главное событие второго московского этапа — появление Елизаветы Туктамышевой. Чемпионка мира и Европы уже успела в этом сезоне поучаствовать в шоу, выиграть мемориал Панина-Коломенкина, выступить на открытых прокатах (два раза — в Санкт-Петербурге и Москве) и даже заболеть и выздороветь. А буквально вчера чемпионка мира поделилась в соцсетях двумя прекрасными попытками исполнения четверного тулупа. Туктамышева делала его на тренировках и раньше, но в этом сезоне говорила, что пока его не тренирует. И тут — квад. Болельщики сразу задались вопросом, вставит ли фигуристка его в программу на Гран-при.

Терять вроде бы особо нечего — международных стартов нет, на чемпионат страны подопечная Алексея Мишина наверняка отберется. Да, возможно, проиграет юниоркам Софье Акатьевой и Софье Муравьевой, но это не так критично сейчас. Зато есть шанс войти в историю. Хотя вполне вероятен вариант, что Туктамышева готовит четверной к прыжковому турниру в начале декабря. Это соревнование, как и старт по шоу-программам, — нововведение от Федерации фигурного катания в этом сезоне.

— Я положительно смотрю на эту историю — сказала «Известиям» призер чемпионата России Катарина Гербольдт. — Чем больше соревновательных процессов, тем лучше. Что касается прыжков, интересно посмотреть, кто что имеет и кто на что способен. У всех спортсменов есть возможность показать, над чем они работают, удивить.

Софья Акатьева — серьезный конкурент Туктамышевой: она упала с тройного акселя в короткой программе на первом этапе, но выполнила его и еще несколько квадов в произвольной. Софья Муравьева пока в этом сезоне не выступала из-за травмы, но планирует несколько ультра-си. На два четверных заходит и Анастасия Зинина, раньше тренировавшаяся у Евгения Плющенко.

В танцах золото между собой должны разыграть две экс-юниорские пары — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Оба дуэта выиграли серебро на своих первых этапах. В прошлом году на юниорском первенстве России сильнее были Хавронина/Чиризано, но едва ли не на десятые доли балла.

После московского этапа Гран-при останется еще два турнира в этой серии — Самаре и Перми, после чего определятся все участники финала.