Коньковый подход: главные интриги казанского этапа Гран-при России

Третий этап Гран-при России по фигурному катанию, который пройдет в Казани 5 и 6 ноября, рискует оказаться скупым на интригу. В женской одиночке вряд ли кто-то помешает Камиле Валиевой выиграть очередное золото. Особенно после отказа ехать в столицу Татарстана Софьи Муравьевой и Дарьи Усачевой. В парном катании уже известны все медалисты — на этапе выступят лишь три дуэта, включая титулованных Евгению Тарасову и Владимира Морозова. В танцах на льду ситуация получше, и зрители вправе ждать серьезного соперничества от пар Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. А вот у мужчин претендентов на победу предостаточно.

Сама с собой

Текущую серию Гран-при России принято сравнивать с Кубком России. Особенно образца «ковидного» сезона 2020 года, когда члены сборной вместо международных соревнований ездили по городам и весям своей родины. Не всем это нравилось и нравится. Как недавно выразился тренер Александр Жулин, те же Никита Кацалапов и Виктория Синицина, будучи олимпийскими чемпионами, вряд ли будут «по Казаням ездить»…

Изначально было понятно, что лучший состав из всех участников Игр в Пекине на этапах Гран-при России не соберешь. И раньше спортсмены часто брали паузу или вовсе завершали карьеру после Олимпиады. Сейчас и подавно… Но даже и тех, кто никуда не уходит, собрать на одном соревновании очень сложно.

Изначально в женском одиночном катании казанский этап выглядел как один из самых любопытных. Есть очевидный фаворит — Камила Валиева, и следом — опасные конкурентки. Прежде всего Софья Муравьева с тройным акселем. Ученица Евгения Плющенко могла обыграть кумира публики из команды Этери Тутберидзе хотя бы в короткой — уже был бы поворот! Но из-за последствий старой травмы штаб «Ангелов Плющенко» решил поберечь свой главный актив до этапа в Москве.

Также все до сих пор ждут возвращения на лед Дарьи Усачевой. Она не выступает почти год, после того как в ноябре упала на разминке перед Гран-при ISU в Японии. Казалось бы, времени прошло более чем достаточно, но источники говорят, что фигуристка до сих пор к турниру такого уровня не готова. Теперь, вероятно, мы ее увидим лишь на этапе в Самаре 18–20 ноября.

Без Муравьевой и Усачевой Валиева будет бороться за победу сама с собой. Это расстраивает. В теории конкуренцию ей постарается навязать Ксения Синицына. Если сочинский этап при всей своей пресности подарил нам любопытный сюжет с первым стартом Александры Трусовой у нового тренера и победу Аделии Петросян, то чем может удивить теперь Казань, непонятно.

И снова вспоминаем «ковидный» сезон, ноябрь 2020-го. Тогда составы на Кубке России были несравнимо интереснее. В парах — все лучшие. У девушек — Александра Трусова против Алены Косторной с большим списком яркой «массовки»: от Станиславы Константиновой до Майи Хромых. И это еще Евгения Медведева не смогла приехать!

Что же сейчас? За Валиевой и Синицыной нет вообще никого, и борьбу за бронзу этапа и приличные 200 тыс. рублей будут вести Анастасия Морозова, Полина Свириденко и Анастасия Хахыртдинова. Вряд ли вы о них что-то слышали, кроме разве что истории про украденную идею платья Хахыртдиновой у олимпийской чемпионки Алены Савченко.

Парный кризис и заруба у мужчин

Еще плачевнее выглядит ситуация в парном катании. Этот вид переживает кризис во всем мире, но было принято считать, что у нас-то в стране высокая конкуренция и проблем не будет. Тот же Дмитрий Козловский убеждал всех, что именно российские старты в парах самые напряженные. Тем не менее в который раз не получается набрать состав хотя бы для полной разминки. В Казани будет ровно три участника. То есть тройка призеров известна, гонорар фигуристы получат в любом случае. Радует лишь то, что хоть внутри нее возможны разные исходы. Понятное дело, тренер Максим Траньков видит фаворитами своих Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Но они уже удивили со знаком минус в Москве две недели назад, когда заняли лишь второе место, а против них в Казани — интересные молодые дуэты.

— Перед первым этапом Тарасова и Морозов были в прекрасной форме, настроены, всё налажено, чистые прокаты на тренировках, — отметил «Известиям» призер Олимпийских игр Александр Энберт. — Возможно, психологически сказалась смена международных Гран-при на российские старты. Юниорам проще, они привыкли к таким соревнованиям, а наших мэтров сборной, лидеров, надо по-другому настраивать. На Гран-при ISU есть ощущение борьбы континентов, стран. Возможно, ребята не нашли внутренних слов для настроя, не нашли накала. Посмотрим, как будет в Казани.

Что любопытно, во всех трех парах на казанском этапе — местные фигуристки. Это и призер Олимпиады Тарасова, и Ясмина Кадырова, выступающая в этом году с Валерием Колесовым, и Юлия Артемьева в паре с Алексеем Брюхановым.

Кадырова и Артемьева — сильные парницы, которые показывали уверенный прогресс с прежними партнерами, поэтому видеть их в новых сочетаниях непривычно. Как и раздельно Елизавету Шанаеву и Дэвида Нарижного. Из всех юниорских танцевальных пар они подавали самые большие надежды, дуэт даже был в числе запасных на Олимпиаде-2022 в Пекине. Тем не менее теперь Нарижный — с Аннабель Морозов, а Шанаева — с Павлом Дроздом, для которого Елизавета уже седьмая партнерша в карьере.

— Пока видно, что у нас в танцах огромное проседание, провал, яма после двух ведущих пар, — поделилась с «Известиями» хореограф Беттина Попова. — Хочется верить, что вернутся на лед Синицина/Кацалапов или Степанова/Букин, у которых осталась недосказанность.

В мужском одиночном приехать в столицу Татарстана не сможет Евгений Семененко. Тренер Татьяна Мишина объявила, что у спортсмена проблемы со здоровьем. Тем не менее турнир одиночников наверняка станет лучшим по накалу в Казани. Должны приехать Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев. У каждого из них высокий потенциал и задачи, но при этом все они не в лучшей форме. Даниелян адаптируется к новому тренерскому штабу — на Кубке Санкт-Петербурга пару недель назад после отличной короткой с произвольной он не справился. Алиев с Мозалевым последний раз выступали на мемориале Панина-Коломенкина 5–8 октября, и не сказать, что сильно убедили.