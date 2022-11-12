Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в субботу, 12 ноября, в Москве.

Спортсменка лидирует после короткой программы, получив 84,05 балла. За ней следует Софья Акатьева (83,39 балла). Третьей стала Софья Муравьева (82,24 балла).

Произвольная программа пройдет в воскресенье.

Как отметила фигуристка, у нее была хорошая поддержка. Она сказала журналистам, что старалась сделать всё качественно. По словам Туктамышевой, по атмосфере российские этапы Гран-при несравнимы с мировой серией.

Туктамышевой 25 лет. Она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету Туктамышевой также золото командного чемпионата мира 2021 года.

Гран-при России по фигурному катанию в этом году проходит в Москве. На этот раз этап проводится не в привычном для болельщиков «Мегаспорте», а на ледовой арене ЦСКА. После московского этапа Гран-при останется еще два турнира в этой серии — в Самаре и Перми, после чего определятся все участники финала.