В Калифорнии прохожие вытащили пассажира из горящей Tesla

Смертельное ДТП с участием Tesla произошло в Калифорнии. На дороге столкнулись сразу три автомобиля, передает телеканал «Известия». После сильного удара электрокар загорелся — водитель погиб. Пострадавшего пассажира Tesla бросились спасать прохожие. Человека с тяжелыми травмами вытащили из горящей машины. Возможная причина ДТП — превышение скорости. Полицейские считают, что один из водителей сел пьяным за руль.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.