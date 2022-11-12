Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК вновь ввели в строй

Один из выведенных из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь введен в строй, подрядчик приступил к устранения неполадок на втором. Об этом 12 ноября сообщил гендиректор КТК Николай Горбань.

По его словам, в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале. Выполнен весь объем работ, ВПУ передано в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера.

В августе Каспийский трубопроводный консорциум приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

Трещины были обнаружены в ходе плановых работ по обслуживанию оборудования. Эксплуатацию ВПУ приостановили до замены танков плавучести. Причиной повреждения могли стать сложные погодные условия зимой–2021/22.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.

В сентябре глава министерства энергетики Казахстана Болат Акчулаков заверил, что ремонтные работы на системе Каспийского трубопроводного консорциума не повлияли на поставки нефти из Казахстана.